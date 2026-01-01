Продукты
Конструктор НД
Подсистема «Конструктор НД» автоматизирует процесс разработки нормативных документов (НД), обеспечивая их соответствие установленным требованиям и передачу на хранение в ЕФЭНД. В системе предусмотрены роли для разработчиков, регистраторов, главных регистраторов и административных специалистов, каждая из которых выполняет конкретные задачи, связанные с созданием, проверкой и управлением НД.
Мониторинг системы
Подсистема «Мониторинг системы» формирует отчетность по мерам информационной безопасности Платформы и работе с единым фондом документов. Она включает модули для мониторинга инцидентов безопасности, анализа полномочий пользователей, контроля актуальности документов и отслеживания материалов, не найденных пользователями. Также имеется сервис для автоматической проверки актуальности ссылочных документов, с возможностью сохранения отчетов в формате Excel.
Обсуждение НД
Подсистема «Обсуждение НД» предназначена для оптимизации процессов обсуждения нормативных документов на предприятии, а также для упорядоченного хранения и размещения результатов обсуждений. Она включает функции навигации, поиска и генерации отчетов о работе пользователей. Пользователи делятся на три группы ролей: «Участник», «Эксперт» и «Администратор», в зависимости от их задач и прав.
ПУ НСИ
Подсистема ПУ НСИ предназначена для централизованного хранения и управления данными, такими как справочники и классификаторы продукции, оргштатная структура. Она помогает упростить работу специалистов по ведению нормативно-справочной информации и снижает количество ошибок, связанных с использованием данных из различных источников.
Арм оператора фондов
Подсистема ведения фондов (ПВФ) является частью Системы управления нормативной и технической документацией (СУ НТД). Она предназначена для создания и управления внутренним фондом нормативных документов организации, который вместе с документами «Кодекс» и «Техэксперт» составляет Единый фонд электронной нормативной документации (ЕФЭНД).
Контроль оборота НД
Подсистема «Контроль оборота НД» автоматизирует учет копий и контроль использования актуальных версий нормативных документов, а также ознакомление сотрудников с изменениями в документации. Она обеспечивает управление бумажными и электронными копиями НД, их актуализацию и контроль за их движением внутри организации.
Цифровые кабинеты
Подсистема «Цифровые кабинеты» предназначена для формирования реестров документов Единого фонда и ссылок на внешние и внутренние ресурсы, с их выводом на персонализированные страницы — цифровые кабинеты (ЦК). Она позволяет отслеживать изменения и может быть настроена по различным направлениям, таким как бизнес-процесс, продукция, услуги, подразделения или специалисты.
LANVER: PinningApp
Приложение для формирования и обработки заявок на работу с пользователями продуктов справочных систем АО "КОДЕКС"
LANVER: IncidentsApp
Приложение для фиксирования происшествий на предприятиях и их последующей интеграции в систему управления производственной безопасностью
Кодекс: Банк документов
Система предназначена для создания корпоративного архива управленческих документов, нормативно-технической документации, различной профессиональной информации и других документов организации.
Кодекс: Судопроизводство
АИС «Кодекс: Судопроизводство» охватывает все этапы судебного делопроизводства и документооборота: первичную регистрацию судебного дела, «ручное» или автоматизированное распределение судебного дела, рассмотрение судебного дела, подготовку и регистрацию судебных актов по результатам рассмотрения, контроль и анализ рассмотрения дел, отправку судебных документов и передачу судебных дел в архив.
Медицина и здравоохранение
Cправочная система, разработанная в помощь специалистам различных клиник, медицинских центров, больниц, поликлиник, диспансеров и других учреждений медицины и здравоохранения.
Кодекс: Международное право
Информационный продукт включает в себя документы по различным вопросам международного публичного и частного права.
Кодекс: Региональное законодательство
В работе каждого специалиста необходимы документы, принимаемые органами исполнительной и законодательной власти соответствующего им субъекта РФ. В работе каждого специалиста необходимы документы, принимаемые органами исполнительной и законодательной власти соответствующего им субъекта РФ.
Судебный аналитик
Сервис позволяет отбирать судебные акты по любым атрибутам, необходимым для осуществления анализа правоприменительной практики. Сервис позволяет отбирать судебные акты по любым атрибутам, необходимым для осуществления анализа правоприменительной практики.
Помощник Бухгалтера по бюджетному учету
Уникальная профессиональная справочная система, предназначенная специально для бухгалтеров бюджетной сферы.
Помощник кадровика: Эксперт
Специализированная информационно-справочная система, объединяющая справочную информацию по особенностям регулирования труда медицинских работников, банк должностных инструкций по медицинским специальностям, различные виды трудовых договоров и другую информацию.
Помощник юриста
Уникальная профессиональная справочная система, предназначенная для специалистов в области права. В системе собрана комплексная информация для принятия юридически верных решений, а экспертная поддержка эффективно сработает в спорных ситуациях.
Техэксперт: Банк документов
Система для создания корпоративного архива управленческих документов, нормативно-технической документации, различной профессиональной информации и других документов организации.
Техэксперт: Экология
Уникальная профессиональная справочная система для специалистов по охране окружающей среды. Система содержит актуальную нормативную и справочную информацию, инструкции по взаимодействию с госорганами, обеспечивает экспертную поддержку.
Техэксперт: Эксплуатация зданий
Единственная в России линейка профессиональных справочных систем для специалистов по эксплуатации зданий. Содержит актуальную информацию, аналитические и справочные материалы, а также обеспечивает экспертную поддержку.
Техэксперт: Машиностроительный комплекс
Это не имеющая аналогов профессиональная справочная система, которая содержит крупнейшую подборку нормативно-правовых, нормативно-технических документов, справочную и консультационную информацию для специалистов, работающих на крупных предприятиях машиностроительной отрасли.
Техэксперт: Дорожное строительство
Уникальная профессиональная справочная система для специалистов, работающих в области дорожного строительства. Содержит нормативные и нормативно-технические документы, технологическую документацию, справочную информацию, а также целый комплекс уникальных сервисов и услуг.
Техэксперт: Стройтехнолог
Электронный каталог технологической информации, касающейся организации строительства, проектирования, ведения производственных процессов. Значительно упрощает процессы поиска документов. Справочная система включает комплекс услуг и сервисов.
Техэксперт: Проектировщик
Справочная система, которая включает нормативные акты, техническую документацию и данные для расчётов при проектировании строительных конструкций. Также предоставляет готовые формы для составления документов и отчетов, а также набор инструментов для работы с НТД.