Обсуждение НД

Подсистема «Обсуждение НД» предназначена для оптимизации процессов обсуждения нормативных документов на предприятии, а также для упорядоченного хранения и размещения результатов обсуждений. Она включает функции навигации, поиска и генерации отчетов о работе пользователей. Пользователи делятся на три группы ролей: «Участник», «Эксперт» и «Администратор», в зависимости от их задач и прав.