Подсистема ведения фондов (ПВФ) является частью Системы управления нормативной и технической документацией (СУ НТД). Она предназначена для создания и управления внутренним фондом нормативных документов организации, который вместе с документами «Кодекс» и «Техэксперт» составляет Единый фонд электронной нормативной документации (ЕФЭНД).

«Подсистема ведения фондов» (далее по тексту – ПВФ) ‒ подсистема, входящая в состав Системы управления нормативной и технической документацией (далее по тексту ‒ СУ НТД).

ПВФ предназначена для выполнения основных сценариев работы по созданию сравнительно простого внутреннего фонда нормативных документов организации, который вместе с документами информационных продуктов профессиональных справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт» составляет Единый фонд электронной нормативной документации (далее по тексту ‒ ЕФЭНД).

Описание функциональных возможностей ПВФ приведено в документе «Система управления нормативной и технической документацией. Техэксперт: АРМ оператора фондов. Руководство пользователя».