ИСУПБ
Интегрированная система управления производственной безопасностью (ИСУПБ) «Техэксперт: Охрана труда» пришла на смену АРМ ОТ и заявила о себе, как о комплексном и многофункциональном решении. В копилке ИСУПБ уже есть золотая медаль всероссийского конкурса "Здоровье и безопасность" в номинации "Разработка и внедрение высокоэффективных систем управления ОТ в организации".
Как и профессиональные справочные системы "Техэксперт", ИСУПБ создавалась для решения актуальных рабочих задач, с которыми ежедневно сталкиваются специалисты по охране труда. Работает в связке с системой "Техэксперт: Охрана труда", откуда подтягивает нормативные акты.
ИСУПБ создавалась для решения следующих проблем
отсутствие единого информационного пространства в области управления безопасностью
неэффективная трата времени на ручную обработку данных и подготовку отчетов
Сложности с контролем выполнения требований НПА, возникающие из-за разросненности источников нормативных документов
Несоблюдение сроков проверки знаний работников в области охраны труда
отсутствие возможности проанализировать производственные риски
Установка ИСУПБ также позволяет
в целом повысить эффективность управления бизнесс-процессами и культуру безопасности производства
сократить потери связанные с авариями и производственным травматизмом
Организовать проведение медосмотров
проконтролировать выполнение мероприятий по результатам СОУТ
организовать учет и контроль выдачи СИЗ и СиОС
Модули в составе ИСУПБ
Учет персонала. Функционал модуля позволяет отслеживать кадровые перемещения, выдачу СИЗ и СиОС, прохождение сотрудниками обучения и медицинских осмотров, выполнение мероприятий в рамках СОУТ.
Управление и планирование СИЗ и СИОС - данный блок позволяет планировать потребности и сроки выдачи, выгружать акты списания, а также содержит утвержденные наборы ТОН (типовых отраслевых норм) выдачи СИЗ и СиОС.
Управление медосмотрами позволяет формировать контингет и график прохождения медицинских осмотров, выгружать направления, отслеживать сроки прохождения медосмотров, обеспечивая контроль ща состоянием здоровья сотрудников предприятия.
Управление происшествиями - данный модуль позволяет автоматизировать процессы, связанные с учетом и расследованием аварий и происшествий.
Управление мероприятиями - раздел позволит планировать и контролировать выполнение мероприятий в сфере охраны труда.
Управление условиями труда - модуль позволяет вести реестр рисков, проводить оценку мероприятий по снижению производственных рисков, также релизована возможность загрузки результатов СОУТ.
Управление аудитами - блок содержит проверочные листы, реализована возможность загружать чек-листы, разработанные на предприятии. Модуль предназначен для проведения оценки соответствия всего предприятия или отдельных подразделений.
Управление обучением - данный блок дает возможность планировать, проводить обучение и проверку знаний по охране труда с сохранением результатов в протоколы. Программы обучения "Подтягиваются" в раздел из системы "Техэксперт: Охрана труда".
Управление ОПО и ТУ.
Управление пожарной техникой.