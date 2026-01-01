Решение для охраны труда с золотой медалью всероссийского конкурса.

Интегрированная система управления производственной безопасностью (ИСУПБ) «Техэксперт: Охрана труда» пришла на смену АРМ ОТ и заявила о себе, как о комплексном и многофункциональном решении. В копилке ИСУПБ уже есть золотая медаль всероссийского конкурса "Здоровье и безопасность" в номинации "Разработка и внедрение высокоэффективных систем управления ОТ в организации".

Как и профессиональные справочные системы "Техэксперт", ИСУПБ создавалась для решения актуальных рабочих задач, с которыми ежедневно сталкиваются специалисты по охране труда. Работает в связке с системой "Техэксперт: Охрана труда", откуда подтягивает нормативные акты.

ИСУПБ создавалась для решения следующих проблем

отсутствие единого информационного пространства в области управления безопасностью

неэффективная трата времени на ручную обработку данных и подготовку отчетов

Сложности с контролем выполнения требований НПА, возникающие из-за разросненности источников нормативных документов

Несоблюдение сроков проверки знаний работников в области охраны труда

отсутствие возможности проанализировать производственные риски

Установка ИСУПБ также позволяет

в целом повысить эффективность управления бизнесс-процессами и культуру безопасности производства

сократить потери связанные с авариями и производственным травматизмом

Организовать проведение медосмотров

проконтролировать выполнение мероприятий по результатам СОУТ

организовать учет и контроль выдачи СИЗ и СиОС

Модули в составе ИСУПБ