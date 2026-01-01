ЛАНВЕР

ИСУПБ

Решение для охраны труда с золотой медалью всероссийского конкурса.
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Интегрированная система управления производственной безопасностью (ИСУПБ) «Техэксперт: Охрана труда» пришла на смену АРМ ОТ и заявила о себе, как о комплексном и многофункциональном решении. В копилке ИСУПБ уже есть золотая медаль всероссийского конкурса "Здоровье и безопасность" в номинации "Разработка и внедрение высокоэффективных систем управления ОТ в организации".

Как и профессиональные справочные системы "Техэксперт", ИСУПБ создавалась для решения актуальных рабочих задач, с которыми ежедневно сталкиваются специалисты по охране труда. Работает в связке с системой "Техэксперт: Охрана труда", откуда подтягивает нормативные акты.

ИСУПБ создавалась для решения следующих проблем

  • отсутствие единого информационного пространства в области управления безопасностью

  • неэффективная трата времени на ручную обработку данных и подготовку отчетов

  • Сложности с контролем выполнения требований НПА, возникающие из-за разросненности источников нормативных документов

  • Несоблюдение сроков проверки знаний работников в области охраны труда

  • отсутствие возможности проанализировать производственные риски

Установка ИСУПБ также позволяет

  • в целом повысить эффективность управления бизнесс-процессами и культуру безопасности производства

  • сократить потери связанные с авариями и производственным травматизмом

  • Организовать проведение медосмотров

  • проконтролировать выполнение мероприятий по результатам СОУТ

  • организовать учет и контроль выдачи СИЗ и СиОС

Модули в составе ИСУПБ

  1. Учет персонала. Функционал модуля позволяет отслеживать кадровые перемещения, выдачу СИЗ и СиОС, прохождение сотрудниками обучения и медицинских осмотров, выполнение мероприятий в рамках СОУТ.

  2. Управление и планирование СИЗ и СИОС - данный блок позволяет планировать потребности и сроки выдачи, выгружать акты списания, а также содержит утвержденные наборы ТОН (типовых отраслевых норм) выдачи СИЗ и СиОС.

  3. Управление медосмотрами позволяет формировать контингет и график прохождения медицинских осмотров, выгружать направления, отслеживать сроки прохождения медосмотров, обеспечивая контроль ща состоянием здоровья сотрудников предприятия.

  4. Управление происшествиями - данный модуль позволяет автоматизировать процессы, связанные с учетом и расследованием аварий и происшествий.

  5. Управление мероприятиями - раздел позволит планировать и контролировать выполнение мероприятий в сфере охраны труда.

  6. Управление условиями труда - модуль позволяет вести реестр рисков, проводить оценку мероприятий по снижению производственных рисков, также релизована возможность загрузки результатов СОУТ.

  7. Управление аудитами - блок содержит проверочные листы, реализована возможность загружать чек-листы, разработанные на предприятии. Модуль предназначен для проведения оценки соответствия всего предприятия или отдельных подразделений.

  8. Управление обучением - данный блок дает возможность планировать, проводить обучение и проверку знаний по охране труда с сохранением результатов в протоколы. Программы обучения "Подтягиваются" в раздел из системы "Техэксперт: Охрана труда".

  9. Управление ОПО и ТУ.

  10. Управление пожарной техникой.