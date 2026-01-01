кАссист
Интеграционный модуль кАссист
Это возможность быстро и легко актуализировать внутренние документы.
Позволяет напрямую из вашей рабочей программы проверять актуальность правовых и технических норм в документации.
Автоматизирует процесс проверки.
Встраиваемая панель и инструменты для работы
Вы можете:
Расставить ссылки на упоминаемые в тексте нормативные документы с визуальным контролем их актуальности: цветовая разметка укажет на ссылки, требующие особого внимания, а подсказки к установленным гиперссылкам покажут атрибуты документа и его статус;
Проверить актуальность ссылочных документов и сформировать отчет о результатах;
Форматировать и удалять ссылки;
Создавать свои подборки нормативных документов по задачам, проектам, процессам, устанавливать на контроль документы сразу из рабочего приложения и отслеживать их состояние;
Цветовая разметка в тексте документа укажет на ссылки, требующие особого внимания, а подсказки к установленным гиперссылкам покажут атрибуты документа и его статус;
Найти документ и перейти в нужный документ в Едином фонде электронной документации на платформе «Техэксперт» не выходя из используемого приложения.
Персонализированные сервисы
Вы можете:
добавлять документы из файлов пользователей в персональные папки в систему «Техэксперт»;
устанавливать документы из файлов пользователей на контроль в систему «Техэксперт»;
проверять документы, на которые расставлены ссылки, на наличие их в сервисах «Документы на контроле» и «Папки пользователя»;
удалять и восстанавливать форматирование расставленных ссылок в файлах пользователя из окна «кАссист».
Автоматическая расстановка гиперссылок
Вы можете:
Расставить гиперссылки на документы и проверить их статус;
Открыть документ в системе, изучить его, принять самостоятельное решение об установке ссылки;
Выбрать, на какой из нескольких подходящих документов поставить ссылку;
Воспользоваться Интеллектуальным поиском для ручной установки гиперссылки, не заходя в систему;
Удалить сторонние гиперссылки или перенаправить их на документы из Единого фонда электронной документации на платформе «Техэксперт».
Проверка актуальности документов и формирование отчёта
Вы можете:
Получить информацию о характере произошедших изменений;
Проследить историю: когда и на что был заменен документ;
Перейти в Единый фонд электронной документации на платформе «Техэксперт» для их сравнения;
Выбрать документ, содержащий актуальные требования, и переустановить на него ссылку.
Сервис «кАссист: Пакетный»
Вы можете:
Расставить гиперссылки сразу в нескольких документах или папках;
Проверить актуальность документов в любое удобное время;
Убрать или вернуть форматирование ссылок во всех документах сразу;
Удалить ссылки во всех документах каталога;
Настроить периодичность, время и дополнительные опции.
Сервис «Информер»
«Информер» предлагает информацию, важную здесь и сейчас: сообщает об изменениях в документах, поставленных на контроль, о появлении новых документов в системе «Техэксперт», о поступлении ответов экспертов на ваши вопросы;
Оповещает о сервисных событиях: позволяет узнать о предстоящих регламентных работах в установленной системе;
Обеспечивает быстрый доступ к поиску по материалам установленных систем и модулей цифровой платформы «Техэксперт».