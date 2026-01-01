Интеграционный модуль кАссист

Это возможность быстро и легко актуализировать внутренние документы.

Позволяет напрямую из вашей рабочей программы проверять актуальность правовых и технических норм в документации.

Автоматизирует процесс проверки.

Вы можете:

Расставить ссылки на упоминаемые в тексте нормативные документы с визуальным контролем их актуальности: цветовая разметка укажет на ссылки, требующие особого внимания, а подсказки к установленным гиперссылкам покажут атрибуты документа и его статус;

Проверить актуальность ссылочных документов и сформировать отчет о результатах;

Форматировать и удалять ссылки;

Создавать свои подборки нормативных документов по задачам, проектам, процессам, устанавливать на контроль документы сразу из рабочего приложения и отслеживать их состояние;

Цветовая разметка в тексте документа укажет на ссылки, требующие особого внимания, а подсказки к установленным гиперссылкам покажут атрибуты документа и его статус;