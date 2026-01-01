ЛАНВЕР

кАссист

Сервис для автоматизации работы с документацией и отслеживания изменений.
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Интеграционный модуль кАссист

Это возможность быстро и легко актуализировать внутренние документы.
Позволяет напрямую из вашей рабочей программы проверять актуальность правовых и технических норм в документации.
Автоматизирует процесс проверки.

Встраиваемая панель и инструменты для работы

Вы можете:

  • Расставить ссылки на упоминаемые в тексте нормативные документы с визуальным контролем их актуальности: цветовая разметка укажет на ссылки, требующие особого внимания, а подсказки к установленным гиперссылкам покажут атрибуты документа и его статус;

  • Проверить актуальность ссылочных документов и сформировать отчет о результатах;

  • Форматировать и удалять ссылки;

  • Создавать свои подборки нормативных документов по задачам, проектам, процессам, устанавливать на контроль документы сразу из рабочего приложения и отслеживать их состояние;

  • Цветовая разметка в тексте документа укажет на ссылки, требующие особого внимания, а подсказки к установленным гиперссылкам покажут атрибуты документа и его статус;

  • Найти документ и перейти в нужный документ в Едином фонде электронной документации на платформе «Техэксперт» не выходя из используемого приложения.

Персонализированные сервисы

Вы можете:

  • добавлять документы из файлов пользователей в персональные папки в систему «Техэксперт»;

  • устанавливать документы из файлов пользователей на контроль в систему «Техэксперт»;

  • проверять документы, на которые расставлены ссылки, на наличие их в сервисах «Документы на контроле» и «Папки пользователя»;

  • удалять и восстанавливать форматирование расставленных ссылок в файлах пользователя из окна «кАссист».

Автоматическая расстановка гиперссылок

Вы можете:

  • Расставить гиперссылки на документы и проверить их статус;

  • Открыть документ в системе, изучить его, принять самостоятельное решение об установке ссылки;

  • Выбрать, на какой из нескольких подходящих документов поставить ссылку;

  • Воспользоваться Интеллектуальным поиском для ручной установки гиперссылки, не заходя в систему;

  • Удалить сторонние гиперссылки или перенаправить их на документы из Единого фонда электронной документации на платформе «Техэксперт».

Проверка актуальности документов и формирование отчёта

Вы можете:

  • Получить информацию о характере произошедших изменений;

  • Проследить историю: когда и на что был заменен документ;

  • Перейти в Единый фонд электронной документации на платформе «Техэксперт» для их сравнения;

  • Выбрать документ, содержащий актуальные требования, и переустановить на него ссылку.

Сервис «кАссист: Пакетный»

Вы можете:

  • Расставить гиперссылки сразу в нескольких документах или папках;

  • Проверить актуальность документов в любое удобное время;

  • Убрать или вернуть форматирование ссылок во всех документах сразу;

  • Удалить ссылки во всех документах каталога;

  • Настроить периодичность, время и дополнительные опции.

Сервис «Информер»

  • «Информер» предлагает информацию, важную здесь и сейчас: сообщает об изменениях в документах, поставленных на контроль, о появлении новых документов в системе «Техэксперт», о поступлении ответов экспертов на ваши вопросы;

  • Оповещает о сервисных событиях: позволяет узнать о предстоящих регламентных работах в установленной системе;

  • Обеспечивает быстрый доступ к поиску по материалам установленных систем и модулей цифровой платформы «Техэксперт».