О компании
Мы - команда экспертов, разрабатывающая технологичные решения для бизнеса. Мы помогаем компаниям выстраивать эффективную работу, автоматизируя бизнес-процессы, обеспечиваем надежность, прозрачность и устойчивое развитие.
Наши ценности
Индивидуальность
Мы ставим потребности клиентов в центр всех наших решений и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Инновации
Постоянное развитие и внедрение новых технологий — основа нашего подхода к созданию продуктов.
Профессионализм
Наши специалисты обладают высокой квалификацией и глубокими знаниями в своих областях.
Надежность
Мы гарантируем стабильную работу наших решений и своевременную поддержку клиентов.
Наша история
2001 год
Основание компании
Открытие офиса в Челябинске и начало работы с первыми клиентами.
2008 год
Первый продукт
Запуск и продвижение справочной системы «Техэксперт» для промышленных предприятий.
2012 год
Расширение географии
Открытие представительства в Магнитогорске и рост клиентской базы на Южном Урале.
2015 год
Система «Кодекс»
Разработка и внедрение системы «Кодекс» для юридических служб предприятий.
2018 год
Большее расширение
Открытие офисов в Троицке и Кургане. Компания вышла на рынок соседних регионов.
2021 год
Облачный запуск
Запуск облачных версий продуктов и поддержка 500+ корпоративных клиентов по России.
2023 год
ИСУПБ
Разработка интегрированной системы управления промышленной безопасностью (ИСУПБ).
2026 год
Выпуск собственного ПО
Линейка: IncidentsApp для фиксации происшествий, BAZER для обновления баз данных, PinningApp для заявок пользователей. Стек: C#, Flutter, VS Code.
Контакты и офисы
Офис
Челябинск
Адрес
г. Челябинск, площадь Революции, 7, офис 3.20
Телефон+7 (351) 7000-250
Режим работы
Пн-Пт: 9:00 — 17:00
Сб-Вс: выходной
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