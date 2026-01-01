Профессиональные справочные системы «Техэксперт» и «Кодекс»
Поставляем специализированные системы управления нормативной технической документацией на базе «Техэксперт» и «Кодекс». На правах официального дистрибьютора-разработчика оказываем услуги по интеграции СУНТД, справочных, информационно-правовых систем, их технической, информационной поддержке на территории всей России.
Наши предложения
Решения для всех сфер в вашей компании
Охрана труда
Учет и контроль средств индивидуальной защиты, планирование и учет инструктажей, а также нормативная база по охране труда
Строительство и проектирование
Управление нормативно-технической документацией: стандарты (СНиП, ГОСТ, СП), проектная и рабочая документация, контроль соответствия требованиям экспертизы.
Бухгалтерия, финансы, юристы и кадры
Наши решения включают средства для автоматизации бухгалтерского и кадрового учёта, инструменты для финансового планирования, юридические службы.
Строителю, проектировщику
Внедрение и поддержка информационно-справочных систем Техэксперт по строительству и проектированию.
Промышленность
Профессиональные справочные системы для руководителей и специалистов, работающих в энергетической, нефтегазовой, машиностроительной и металлургической отраслях.
Инженеру-конструктору
Профессиональные справочные системы для руководителей и специалистов, работающих в машиностроении и конструкторских бюро.
Специалисту лаборатории, метрологу
Профессиональные справочные системы для руководителей и специалистов лабораторий и метрологических служб.
Специалисту пищевой, химической, фармацевтической промышленности
Профессиональные справочные системы для специалистов пищевой, химической, медицинской и фармацевтической промышленности.
Охрана труда и безопасность на предприятии
Системы «Техэксперт» для специалистов по охране труда и безопасности на предприятии предоставляют уникальные аналитические и информационно-справочные сервисы, обеспечивающие максимально удобную и эффективную работу. Выберите интересующую вас систему и закажите бесплатную демонстрацию прямо сейчас.
Топливно-энергетический комплекс
Тематические продукты «Кодекс» и «Техэксперт» — надежная информационная и правовая поддержка. Каждому специалисту, в любой области деятельности.
Техническому специалисту
ООО Ланвер предлагает компаниям приобрести и внедрить продукты ТехЭксперт для любой отрасли и любых специалистов. Работаем по Челябинской области и являемся официальными дистрибьюторами ТехЭксперт.
ТЕХЭКСПЕРТ: Банк документов
Система предназначена для создания корпоративного архива управленческих документов, нормативно-технической документации, различной профессиональной информации и других документов организации.
Нормы, правила, стандарты и законодательство России
Профессиональная справочная система, содержащая самый полный комплект нормативных и нормативно-технических документов и целый комплекс уникальных сервисов и услуг, что позволит вам получить максимально подробный ответ на любой профессиональный вопрос.
Специалисту в области медицины и здравоохранения
Линейка профессиональных справочных систем для специалистов в области медицины и здравоохранения.
Гос. закупки
Профессиональные решения для организации закупочной деятельности в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Медицина
Специализированные продукты для автоматизации деятельности медицинских организаций и фармацевтических компаний.
Образование
Комплексные продукты для автоматизации деятельности образовательных организаций и управления учебным процессом.
Цены на решения
Для физических и юридических лиц
Цены начинаются от 10.000 рублей, однако они все являются индивидуальными и мы будем рады подобрать стоимость и решение индивидуально под вас
- Запуск проекта под ключ
- Персональная настройка
- Готовая инфраструктура
- Техническая поддержка
от 10.000 ₽
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