Подсистема «Цифровые кабинеты» предназначена для формирования реестров документов Единого фонда и ссылок на внешние и внутренние ресурсы, с их выводом на персонализированные страницы — цифровые кабинеты (ЦК). Она позволяет отслеживать изменения и может быть настроена по различным направлениям, таким как бизнес-процесс, продукция, услуги, подразделения или специалисты.

Подсистема входит в состав Системы управления нормативной и технической документацией (далее по тексту – СУ НТД).

Подсистема предназначена для формирования реестров (перечней) документов Единого фонда и ссылок на внешние и внутренние информационные ресурсы в соответствии с процессами подразделений или отдельных специалистов и выдачи их на персонализированные страницы – цифровые кабинеты (далее по тексту – ЦК) с возможностью отслеживания изменений.

Существует несколько направлений, по которым может быть сформирован цифровой кабинет: