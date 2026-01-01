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Техэксперт: Банк документов

Система для создания корпоративного архива управленческих документов, нормативно-технической документации, различной профессиональной информации и других документов организации.
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Система предназначена для создания корпоративного архива управленческих документов, нормативно-технической документации, различной профессиональной информации и других документов организации.

  • Систематизировать и сохранить документы организации в удобной для поиска и анализа форме

  • Сформировать собственные классификаторы и атрибуты для документов предприятия

  • Связать гиперссылками документы организации и нормативы из информационных систем «Кодекс» и «Техэксперт»

  • Обеспечить смысловой контекстный поиск по вашим документам

  • Хранить файлы любых форматов в виде вложений к документам

  • Опубликовать документы и информировать сотрудников предприятия об изменениях в них

  • Интегрировать корпоративный архив с системой электронного документооборота

  • Разграничить доступ к документам сотрудников компании в соответствии с внутренними правилами

  • Обеспечить доступ к документам компании в корпоративной сети по технологиям Интернет/ Интранет

  • Обеспечить информационную поддержку при принятии решений

  • Экономить время сотрудников и повышать эффективность деятельности всей организации за счет сведения в единый корпоративный архив всех необходимых документов

Для кого предназначена система?

«Техэксперт: Банк документов» будет интересен всем подразделениям организации, в рамках которых образуются большие массивы документов, причем данные документы необходимо структурировать и предоставить доступ широкому кругу лиц.

В первую очередь это архивы, технические библиотеки, отделы стандартизации, проектно-технические отделы (аккумулирование всей проектной документации предприятия, разработка и производство ППР), службы делопроизводства, канцелярии, юридические отделы.

Также «Техэксперт: Банк документов» будет интересен учебно-методическим, юридическим отделам ВУЗов (хранение учебных планов, учебных программ, методических материалов, договоров, актов), информационным департаментам госорганов (создание и хранение организационно-распорядительных, нормативных документов).

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Так выглядит готовый банк документов в списке продуктов «Кодекс/Техэксперт», с которыми работает конечный пользователь.

Возможности системы

  1. Интеллектуальный поиск легко находит нужный документ среди тысяч других.

  2. Аннотации к документам позволяют мгновенно оценить документ, даже не открывая его текст полностью.

  3. Сервис «Документы на контроле» проинформирует пользователей об изменениях в документах.

  4. Интерфейс прикладного программирования (API), открывающий возможности для интеграции с другими системами предприятия.

  5. Технология «поисковых подсказок» предлагает пользователю варианты поискового запроса, что многократно ускоряет процесс поиска нужной информации.

  6. Специальный интерфейс для работы с мобильных устройств: смартфонов, планшетных компьютеров (iPad, Samsung Galaxy Tab и других).

  7. Обеспечение доступа специалистов к документам с помощью популярных браузеров (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, IE) или специального клиентского приложения «Кодекс-Клиент» и «Техэксперт-Клиент».

  8. Удобная аналитическая работа с документацией обеспечивается технологией «Двухоконный режим», предоставляющей возможность изучать смежные материалы одновременно с основным документом.

  9. Легкая установка, администрирование и интеграция архива в имеющиеся корпоративные информационные ресурсы (веб-сайт, интранет-портал и др.).

Награды, свидетельства

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«Банк документов» является победителем конкурса ИТ-решений «Продукт года» в номинации «Документооборот» XXI Ежегодной выставки информационных и коммуникационных технологий Softool.

Программные комплексы «Техэксперт» и «Кодекс» прошли испытания по соответствующим методикам и получили сертификаты органа по сертификации научно- технической продукции информационных технологий — ГосНИИ «ТЕСТ».

Разработчики системы имеют многолетний опыт создания информационных продуктов, предназначенных для работы с документами. Консорциум «Кодекс» является членом Гильдии Управляющих документацией.

Также имеется свидетельство регистрации «Роспатента».

Среди наших пользователей

«Техэксперт: Банк документов» уже используется десятками тысяч сотрудников и внедрен во многих организациях, среди которых ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», Федеральная служба охраны России, Конституционный Суд России, Мэрия г. Москвы, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», компания «Метровагонмаш», компания «Киришинефтеоргсинтез», ОАО «ОКБ „Пеленг“», Научно-производственное объединение «Техномаш» и других.

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