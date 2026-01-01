Техэксперт: Банк документов
Система предназначена для создания корпоративного архива управленческих документов, нормативно-технической документации, различной профессиональной информации и других документов организации.
Систематизировать и сохранить документы организации в удобной для поиска и анализа форме
Сформировать собственные классификаторы и атрибуты для документов предприятия
Связать гиперссылками документы организации и нормативы из информационных систем «Кодекс» и «Техэксперт»
Обеспечить смысловой контекстный поиск по вашим документам
Хранить файлы любых форматов в виде вложений к документам
Опубликовать документы и информировать сотрудников предприятия об изменениях в них
Интегрировать корпоративный архив с системой электронного документооборота
Разграничить доступ к документам сотрудников компании в соответствии с внутренними правилами
Обеспечить доступ к документам компании в корпоративной сети по технологиям Интернет/ Интранет
Обеспечить информационную поддержку при принятии решений
Экономить время сотрудников и повышать эффективность деятельности всей организации за счет сведения в единый корпоративный архив всех необходимых документов
Для кого предназначена система?
«Техэксперт: Банк документов» будет интересен всем подразделениям организации, в рамках которых образуются большие массивы документов, причем данные документы необходимо структурировать и предоставить доступ широкому кругу лиц.
В первую очередь это архивы, технические библиотеки, отделы стандартизации, проектно-технические отделы (аккумулирование всей проектной документации предприятия, разработка и производство ППР), службы делопроизводства, канцелярии, юридические отделы.
Также «Техэксперт: Банк документов» будет интересен учебно-методическим, юридическим отделам ВУЗов (хранение учебных планов, учебных программ, методических материалов, договоров, актов), информационным департаментам госорганов (создание и хранение организационно-распорядительных, нормативных документов).
Так выглядит готовый банк документов в списке продуктов «Кодекс/Техэксперт», с которыми работает конечный пользователь.
Возможности системы
Интеллектуальный поиск легко находит нужный документ среди тысяч других.
Аннотации к документам позволяют мгновенно оценить документ, даже не открывая его текст полностью.
Сервис «Документы на контроле» проинформирует пользователей об изменениях в документах.
Интерфейс прикладного программирования (API), открывающий возможности для интеграции с другими системами предприятия.
Технология «поисковых подсказок» предлагает пользователю варианты поискового запроса, что многократно ускоряет процесс поиска нужной информации.
Специальный интерфейс для работы с мобильных устройств: смартфонов, планшетных компьютеров (iPad, Samsung Galaxy Tab и других).
Обеспечение доступа специалистов к документам с помощью популярных браузеров (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, IE) или специального клиентского приложения «Кодекс-Клиент» и «Техэксперт-Клиент».
Удобная аналитическая работа с документацией обеспечивается технологией «Двухоконный режим», предоставляющей возможность изучать смежные материалы одновременно с основным документом.
Легкая установка, администрирование и интеграция архива в имеющиеся корпоративные информационные ресурсы (веб-сайт, интранет-портал и др.).
Награды, свидетельства
«Банк документов» является победителем конкурса ИТ-решений «Продукт года» в номинации «Документооборот» XXI Ежегодной выставки информационных и коммуникационных технологий Softool.
Программные комплексы «Техэксперт» и «Кодекс» прошли испытания по соответствующим методикам и получили сертификаты органа по сертификации научно- технической продукции информационных технологий — ГосНИИ «ТЕСТ».
Разработчики системы имеют многолетний опыт создания информационных продуктов, предназначенных для работы с документами. Консорциум «Кодекс» является членом Гильдии Управляющих документацией.
Также имеется свидетельство регистрации «Роспатента».
Среди наших пользователей
«Техэксперт: Банк документов» уже используется десятками тысяч сотрудников и внедрен во многих организациях, среди которых ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», Федеральная служба охраны России, Конституционный Суд России, Мэрия г. Москвы, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», компания «Метровагонмаш», компания «Киришинефтеоргсинтез», ОАО «ОКБ „Пеленг“», Научно-производственное объединение «Техномаш» и других.