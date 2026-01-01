Техэксперт: Банк документов

Система предназначена для создания корпоративного архива управленческих документов, нормативно-технической документации, различной профессиональной информации и других документов организации.

Систематизировать и сохранить документы организации в удобной для поиска и анализа форме

Сформировать собственные классификаторы и атрибуты для документов предприятия

Связать гиперссылками документы организации и нормативы из информационных систем «Кодекс» и «Техэксперт»

Обеспечить смысловой контекстный поиск по вашим документам

Хранить файлы любых форматов в виде вложений к документам

Опубликовать документы и информировать сотрудников предприятия об изменениях в них

Интегрировать корпоративный архив с системой электронного документооборота

Разграничить доступ к документам сотрудников компании в соответствии с внутренними правилами

Обеспечить доступ к документам компании в корпоративной сети по технологиям Интернет/ Интранет

Обеспечить информационную поддержку при принятии решений