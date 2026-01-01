Конструктор НД
«Конструктор нормативных документов» (далее по тексту – «Конструктор НД») ‒ подсистема, входящая в состав Системы управления нормативной и технической документацией (далее по тексту ‒ СУ НТД).
Назначение подсистемы «Конструктор НД»:
автоматизация процесса разработки НД в соответствии с установленными
требованиями к структуре, содержанию, оформлению;
передача разработанных НД на централизованное хранение в единый фонд
электронной нормативной документации (далее по тексту ‒ ЕФЭНД).
В подсистеме «Конструктор НД» предусмотрена возможность организации работы
следующих специалистов:
разработчика НД, решающего следующие задачи:
регистрация нового проекта НД;
формирование регистрационной карточки проекта НД;
разработка версий проекта НД;
подготовка НД на основе утвержденного проекта НД.
регистратора НД, решающего следующие задачи:
проверка НД, подготовленного разработчиком на основе согласованного в системе электронного документооборота (далее по тексту ‒СЭД) текста проекта НД;
публикация в ЕФЭНД проверенного НД и его проекта (если разрешена публикация проектов НД в фонд);
удаление (c возможностью восстановления) проекта НД из ЕФЭНД;
удаление (c возможностью восстановления) НД из ЕФЭНД.
главного регистратора, решающего задачу по управлению шаблонами проектов НД;
специалиста, осуществляющего административные задачи.