ЛАНВЕР

Конструктор НД

Подсистема «Конструктор НД» автоматизирует процесс разработки нормативных документов (НД), обеспечивая их соответствие установленным требованиям и передачу на хранение в ЕФЭНД. В системе предусмотрены роли для разработчиков, регистраторов, главных регистраторов и административных специалистов, каждая из которых выполняет конкретные задачи, связанные с созданием, проверкой и управлением НД.
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«Конструктор нормативных документов» (далее по тексту – «Конструктор НД») ‒ подсистема, входящая в состав Системы управления нормативной и технической документацией (далее по тексту ‒ СУ НТД).

Назначение подсистемы «Конструктор НД»:

  • автоматизация процесса  разработки  НД в  соответствии  с  установленными
    требованиями к структуре, содержанию, оформлению;

  • передача разработанных  НД на  централизованное  хранение  в  единый  фонд
    электронной нормативной документации (далее по тексту ‒ ЕФЭНД).

В  подсистеме  «Конструктор НД»  предусмотрена  возможность  организации  работы
следующих специалистов:

  1. разработчика НД, решающего следующие задачи: 

  • регистрация нового проекта НД; 

  • формирование регистрационной карточки проекта НД; 

  • разработка версий проекта НД; 

  • подготовка НД на основе утвержденного проекта НД.

  1. регистратора НД, решающего следующие задачи:

  • проверка  НД, подготовленного разработчиком на основе согласованного в системе электронного документооборота (далее по тексту ‒СЭД) текста проекта НД;

  • публикация в ЕФЭНД проверенного НД и его проекта (если разрешена публикация проектов НД в фонд);

  • удаление (c возможностью восстановления) проекта НД из ЕФЭНД;

  • удаление (c возможностью восстановления) НД из ЕФЭНД.

  1. главного регистратора, решающего задачу по управлению шаблонами проектов НД;

  • специалиста, осуществляющего административные задачи.