Конструктор НД

Подсистема «Конструктор НД» автоматизирует процесс разработки нормативных документов (НД), обеспечивая их соответствие установленным требованиям и передачу на хранение в ЕФЭНД. В системе предусмотрены роли для разработчиков, регистраторов, главных регистраторов и административных специалистов, каждая из которых выполняет конкретные задачи, связанные с созданием, проверкой и управлением НД.