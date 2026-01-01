Контроль оборота НД
Подсистема позволяет автоматизировать процессы учета копий, контроля использования сотрудниками актуальных версий нормативных документов (далее по тексту – НД), а также ознакомления сотрудников с изменениями в используемой документации.
Основными задачами Подсистемы являются автоматизация процессов работы с НД: ознакомление, учет бумажных и электронных копий и контроль актуализации. Каждому рабочему месту в Подсистеме назначается определенная роль. Права пользователя рабочего места определяются согласно лицензионному соглашению на эту роль. Распределение доступной функциональности между ролями пользователей представлено в разделе 3.
Таким образом, Подсистема предназначена для осуществления верхнеуровнего контроля движения и актуальности НД внутри организации.