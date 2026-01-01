Подсистема «Контроль оборота НД» автоматизирует учет копий и контроль использования актуальных версий нормативных документов, а также ознакомление сотрудников с изменениями в документации. Она обеспечивает управление бумажными и электронными копиями НД, их актуализацию и контроль за их движением внутри организации.

Подсистема позволяет автоматизировать процессы учета копий, контроля использования сотрудниками актуальных версий нормативных документов (далее по тексту – НД), а также ознакомления сотрудников с изменениями в используемой документации.

Основными задачами Подсистемы являются автоматизация процессов работы с НД: ознакомление, учет бумажных и электронных копий и контроль актуализации. Каждому рабочему месту в Подсистеме назначается определенная роль. Права пользователя рабочего места определяются согласно лицензионному соглашению на эту роль. Распределение доступной функциональности между ролями пользователей представлено в разделе 3.

Таким образом, Подсистема предназначена для осуществления верхнеуровнего контроля движения и актуальности НД внутри организации.