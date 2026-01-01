ЛАНВЕР

ПУ НСИ

Подсистема ПУ НСИ предназначена для централизованного хранения и управления данными, такими как справочники и классификаторы продукции, оргштатная структура. Она помогает упростить работу специалистов по ведению нормативно-справочной информации и снижает количество ошибок, связанных с использованием данных из различных источников.
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Подсистема входит в состав Системы управления нормативной и технической документацией (далее по тексту – СУ НТД).

Подсистема предназначена для формирования реестров (перечней) документов Единого фонда и ссылок на внешние и внутренние информационные ресурсы в соответствии с процессами подразделений или отдельных специалистов и выдачи их на  персонализированные страницы – цифровые кабинеты (далее по тексту  – ЦК) с возможностью отслеживания изменений.

Существует несколько направлений, по которым может быть сформирован цифровой кабинет:

  • по бизнес-процессу, подпроцессу, задаче;

  • по выпускаемой продукции и услугам;

  • по направлениям деятельности предприятия;

  • для структурного подразделения;

  • для отдельного специалиста