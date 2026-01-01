Подсистема «Обсуждение НД» предназначена для оптимизации процессов обсуждения нормативных документов на предприятии, а также для упорядоченного хранения и размещения результатов обсуждений. Она включает функции навигации, поиска и генерации отчетов о работе пользователей. Пользователи делятся на три группы ролей: «Участник», «Эксперт» и «Администратор», в зависимости от их задач и прав.

Подсистема «Обсуждение нормативных документов» предназначена для повышения эффективности и оптимизации процессов обсуждения на предприятии и решения задач по размещению и упорядоченному хранению результатов обсуждений документов фонда с функциями навигации, поиска и получения данных о работе пользователей в Подсистеме в виде отчетов. Пользователи Подсистемы делятся по трем группам ролей в зависимости от выполняемых ими задач и выданных им прав: «Участник», «Эксперт» и «Администратор». Подробнее о роли «Администратор» (далее по тексту – Администратор) описано в руководстве администратора подсистемы «Обсуждение нормативных документов».

Пользователей, обладающих одновременно несколькими ролями, следует считать пользователями смешанных ролей.