Мониторинг системы
Подсистема «Мониторинг системы» является средством формирования отчетности по различным данным, относящимся к обеспечению мер информационной безопасности Платформы, работе с единым фондом документов, и направлена на достижение следующих целей:
мониторинг инцидентов нарушения информационной безопасности;
анализ полномочий пользователей и мониторинг динамики их изменений;
содержание внутреннего и внешнего фонда документов в надлежащем состоянии, максимально соответствующем текущим потребностям организации;
отслеживание информации о документах и материалах, не найденных пользователями в едином фонде.
Вся собранная статистика комбинируется в несколько отчетов, распределенных между двумя модулями: «Аудит событий безопасности» и «Аудит действий пользователей».
Модуль «Аудит событий безопасности» предназначен для организации рабочего места специалиста в области информационной безопасности с функциями мониторинга событий безопасности подключенных компонентов цифровой платформы «Техэксперт» (далее по тексту – Платформа). Под событием безопасности понимается начало или окончание сессии работы пользователя СУ НТД, доступ к информации, изменение параметров работы СУ НТД и т. д.
Модуль «Аудит действий пользователей» предназначен для организации рабочего места специалиста в области информационной безопасности с функциями мониторинга пользовательской активности и анализа статистических данных об использовании документов единого фонда.
Статистика, отображаемая в отчетах, выводится из единого хранилища данных Подсистемы.
Модуль «Администрирование» предназначен для осуществления административных задач в рамках Подсистемы.
Работа с модулями Подсистемы доступна только тем пользователям, которым выданы соответствующие права на странице администрирования базовых компонентов Платформы.
Контроль актуальности ссылочных документов (кАссист, можно в него добавить):
Сервис «Контроль актуальности ссылочных документов» предназначен для автоматизированной проверки актуальности нормативного документа на основе анализа междокументных гиперссылок в его тексте. Проверка может быть выполнена:
для нескольких нормативных документов в списке;
для всего списка нормативных документов;
для одного нормативного документа.
Отчет «Результат анализа актуальности документов» представляет собой заключение о состоянии каждого из проверенных документов. Он позволяет сразу определить количество и статус нормативных документов, на которые ссылаются проверяемые документы.
Сервис обеспечивает возможность сохранения отчета в файл формата рабочей книги Microsoft Excel.