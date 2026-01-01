Подсистема «Мониторинг системы» формирует отчетность по мерам информационной безопасности Платформы и работе с единым фондом документов. Она включает модули для мониторинга инцидентов безопасности, анализа полномочий пользователей, контроля актуальности документов и отслеживания материалов, не найденных пользователями. Также имеется сервис для автоматической проверки актуальности ссылочных документов, с возможностью сохранения отчетов в формате Excel.

Подсистема «Мониторинг системы» является средством формирования отчетности по различным данным, относящимся к обеспечению мер информационной безопасности Платформы, работе с единым фондом документов, и направлена на достижение следующих целей:

мониторинг инцидентов нарушения информационной безопасности;

анализ полномочий пользователей и мониторинг динамики их изменений;

содержание внутреннего и внешнего фонда документов в надлежащем состоянии, максимально соответствующем текущим потребностям организации;

отслеживание информации о документах и материалах, не найденных пользователями в едином фонде.

Вся собранная статистика комбинируется в несколько отчетов, распределенных между двумя модулями: «Аудит событий безопасности» и «Аудит действий пользователей».

Модуль «Аудит событий безопасности» предназначен для организации рабочего места специалиста в области информационной безопасности с функциями мониторинга событий безопасности подключенных компонентов цифровой платформы «Техэксперт» (далее по тексту – Платформа). Под событием безопасности понимается начало или окончание сессии работы пользователя СУ НТД, доступ к информации, изменение параметров работы СУ НТД и т. д.

Модуль «Аудит действий пользователей» предназначен для организации рабочего места специалиста в области информационной безопасности с функциями мониторинга пользовательской активности и анализа статистических данных об использовании документов единого фонда.

Статистика, отображаемая в отчетах, выводится из единого хранилища данных Подсистемы.

Модуль «Администрирование» предназначен для осуществления административных задач в рамках Подсистемы.

Работа с модулями Подсистемы доступна только тем пользователям, которым выданы соответствующие права на странице администрирования базовых компонентов Платформы.

Контроль актуальности ссылочных документов (кАссист, можно в него добавить):

Сервис «Контроль актуальности ссылочных документов» предназначен для автоматизированной проверки актуальности нормативного документа на основе анализа междокументных гиперссылок в его тексте. Проверка может быть выполнена:

для нескольких нормативных документов в списке;

для всего списка нормативных документов;

для одного нормативного документа.

Отчет «Результат анализа актуальности документов» представляет собой заключение о состоянии каждого из проверенных документов. Он позволяет сразу определить количество и статус нормативных документов, на которые ссылаются проверяемые документы.

Сервис обеспечивает возможность сохранения отчета в файл формата рабочей книги Microsoft Excel.