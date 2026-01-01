Кодекс: Банк документов
Банк документов позволяет:
Сформировать собственные классификаторы и атрибуты для документов предприятия.
Систематизировать и сохранить документы организации в удобной для поиска и анализа форме.
Связать гиперссылками документы организации и нормативы из информационных систем «Кодекс» и «Техэксперт».
Обеспечить смысловой контекстный поиск по вашим документам.
Хранить файлы любых форматов в виде вложений к документам.
Опубликовать документы и информировать сотрудников предприятия об изменениях в них.
Интегрировать корпоративный архив с системой электронного документооборота.
Разграничить доступ к документам сотрудников компании в соответствии с внутренними правилами.
Обеспечить доступ к документам компании в корпоративной сети по технологиям Интернет/Интранет.
Обеспечить информационную поддержку при принятии решений.
Экономить время сотрудников и повышать эффективность деятельности всей организации за счет сведения в единый корпоративный архив всех необходимых документов.
Для кого предназначена система?
«Кодекс: Банк документов» будет интересен всем подразделениям организации, в рамках которых образуются большие массивы документов, причем данные документы необходимо структурировать и предоставить доступ широкому кругу лиц.
В первую очередь это архивы, технические библиотеки, отделы стандартизации, проектно-технические отделы (аккумулирование всей проектной документации предприятия, разработка и производство ППР), службы делопроизводства, канцелярии, юридические отделы.
Также «Кодекс: Банк документов» будет интересен учебно-методическим, юридическим отделам ВУЗов (хранение учебных планов, учебных программ, методических материалов, договоров, актов), информационным департаментам госорганов (создание и хранение организационно-распорядительных, нормативных документов).
Так выглядит готовый банк документов в списке продуктов «Кодекс/Техэксперт», с которыми работает конечный пользователь
Возможности системы:
Интеллектуальный поиск легко находит нужный документ среди тысяч других
Аннотации к документам позволяют мгновенно оценить документ, даже не открывая его текст полностью
Сервис «Документы на контроле» проинформирует пользователей об изменениях в документах
Интерфейс прикладного программирования (API), открывающий возможности для интеграции с другими системами предприятия