ЛАНВЕР

Кодекс: Банк документов

Система предназначена для создания корпоративного архива управленческих документов, нормативно-технической документации, различной профессиональной информации и других документов организации.
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Банк документов позволяет:

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  • Сформировать собственные классификаторы и атрибуты для документов предприятия.

  • Систематизировать и сохранить документы организации в удобной для поиска и анализа форме.

  • Связать гиперссылками документы организации и нормативы из информационных систем «Кодекс» и «Техэксперт».

  • Обеспечить смысловой контекстный поиск по вашим документам.

  • Хранить файлы любых форматов в виде вложений к документам.

  • Опубликовать документы и информировать сотрудников предприятия об изменениях в них.

  • Интегрировать корпоративный архив с системой электронного документооборота.

  • Разграничить доступ к документам сотрудников компании в соответствии с внутренними правилами.

  • Обеспечить доступ к документам компании в корпоративной сети по технологиям Интернет/Интранет.

  • Обеспечить информационную поддержку при принятии решений.

  • Экономить время сотрудников и повышать эффективность деятельности всей организации за счет сведения в единый корпоративный архив всех необходимых документов.

Для кого предназначена система?

«Кодекс: Банк документов» будет интересен всем подразделениям организации, в рамках которых образуются большие массивы документов, причем данные документы необходимо структурировать и предоставить доступ широкому кругу лиц.

В первую очередь это архивы, технические библиотеки, отделы стандартизации, проектно-технические отделы (аккумулирование всей проектной документации предприятия, разработка и производство ППР), службы делопроизводства, канцелярии, юридические отделы.

Также «Кодекс: Банк документов» будет интересен учебно-методическим, юридическим отделам ВУЗов (хранение учебных планов, учебных программ, методических материалов, договоров, актов), информационным департаментам госорганов (создание и хранение организационно-распорядительных, нормативных документов).

Так выглядит готовый банк документов в списке продуктов «Кодекс/Техэксперт», с которыми работает конечный пользователь

Возможности системы:

  • Интеллектуальный поиск легко находит нужный документ среди тысяч других

  • Аннотации к документам позволяют мгновенно оценить документ, даже не открывая его текст полностью

  • Сервис «Документы на контроле» проинформирует пользователей об изменениях в документах

  • Интерфейс прикладного программирования (API), открывающий возможности для интеграции с другими системами предприятия