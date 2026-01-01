Система предназначена для создания корпоративного архива управленческих документов, нормативно-технической документации, различной профессиональной информации и других документов организации.

Банк документов позволяет:

Сформировать собственные классификаторы и атрибуты для документов предприятия.

Систематизировать и сохранить документы организации в удобной для поиска и анализа форме.

Связать гиперссылками документы организации и нормативы из информационных систем «Кодекс» и «Техэксперт».

Обеспечить смысловой контекстный поиск по вашим документам.

Хранить файлы любых форматов в виде вложений к документам.

Опубликовать документы и информировать сотрудников предприятия об изменениях в них.

Интегрировать корпоративный архив с системой электронного документооборота.

Разграничить доступ к документам сотрудников компании в соответствии с внутренними правилами.

Обеспечить доступ к документам компании в корпоративной сети по технологиям Интернет/Интранет.

Обеспечить информационную поддержку при принятии решений.

Экономить время сотрудников и повышать эффективность деятельности всей организации за счет сведения в единый корпоративный архив всех необходимых документов.

Для кого предназначена система?

«Кодекс: Банк документов» будет интересен всем подразделениям организации, в рамках которых образуются большие массивы документов, причем данные документы необходимо структурировать и предоставить доступ широкому кругу лиц.

В первую очередь это архивы, технические библиотеки, отделы стандартизации, проектно-технические отделы (аккумулирование всей проектной документации предприятия, разработка и производство ППР), службы делопроизводства, канцелярии, юридические отделы.

Также «Кодекс: Банк документов» будет интересен учебно-методическим, юридическим отделам ВУЗов (хранение учебных планов, учебных программ, методических материалов, договоров, актов), информационным департаментам госорганов (создание и хранение организационно-распорядительных, нормативных документов).

Так выглядит готовый банк документов в списке продуктов «Кодекс/Техэксперт», с которыми работает конечный пользователь

Возможности системы: