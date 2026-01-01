Главные изменения в сфере охраны труда на 2025 год
1. Переход на единые типовые нормы выдачи СИЗ
С 1 января 2025 года работодатели обязаны соблюдать Единые типовые нормы (ЕТН) выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств.
Нормы теперь обязательны: нельзя снизить нормы, допускается только увеличение при наличии рисков согласно СОУТ.
Штрафы за нарушения могут достигать 200 000 ₽, приостановка деятельности и даже уголовная ответственность возможны за серьезные нарушения.
2. Медицинские осмотры: новые правила с марта 2025
С 1 марта 2025 года обновлен порядок проведения медицинских осмотров:
Разделение на две группы: для работников с вредными и опасными условиями труда и для работников сферы обслуживания и образования.
Необходимо указывать СНИЛС при направлении на осмотр. Итоги обследования должны быть готовы в течение 5 рабочих дней.
Расширен состав врачебной комиссии: включая профпатолога, дерматовенеролога и ЛОР.
3. Специальная оценка условий труда (СОУТ)
С 1 сентября 2024 года действует новая методика СОУТ (Приказ Минтруда № 817н). Она применяется во всех отраслях.
Начальство обязано уведомлять о присвоении номера СОУТ, в протоколах правки оформляются даже при несогласии — с особым мнением.