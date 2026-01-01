Главные изменения в сфере охраны труда на 2025 год

По состоянию на 30 июля 2025 года в области охраны труда вступили в силу законодательные изменения

1. Переход на единые типовые нормы выдачи СИЗ

С 1 января 2025 года работодатели обязаны соблюдать Единые типовые нормы (ЕТН) выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств.

Нормы теперь обязательны: нельзя снизить нормы, допускается только увеличение при наличии рисков согласно СОУТ.

Штрафы за нарушения могут достигать 200 000 ₽, приостановка деятельности и даже уголовная ответственность возможны за серьезные нарушения.

2. Медицинские осмотры: новые правила с марта 2025

С 1 марта 2025 года обновлен порядок проведения медицинских осмотров:

Разделение на две группы: для работников с вредными и опасными условиями труда и для работников сферы обслуживания и образования.

Необходимо указывать СНИЛС при направлении на осмотр. Итоги обследования должны быть готовы в течение 5 рабочих дней.

Расширен состав врачебной комиссии: включая профпатолога, дерматовенеролога и ЛОР.

3. Специальная оценка условий труда (СОУТ)