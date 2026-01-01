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Расчет стоимости изысканий в 2024 году

С конца марта 2024 года вступил в силу приказ, который устанавливает новый порядок расчета стоимости работ по инженерным изысканиям
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С конца марта 2024 года вступил в силу приказ Минстроя РФ от 09.01.2024 № 1/пр, который устанавливает новый порядок расчета стоимости работ по инженерным изысканиям, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. Документ вводит две методики расчета: для работ, по которым утверждены федеральные нормативы, и для случаев, когда такие нормативы отсутствуют. В этой статье рассмотрены ключевые аспекты нового подхода.

Состав работ

При определении стоимости инженерных изысканий учитываются два вида работ:

  • Основные – включают полевые, камеральные и лабораторные исследования.

  • Неосновные – делятся на дополнительные и специальные.

Дополнительные расходы, возникающие в процессе выполнения работ, также включаются в общую стоимость. К ним относятся:

  • затраты на проведение полевых работ в сложных условиях (неблагоприятная погода, горная местность, ночное время и т.д.);

  • расходы на транспорт (проезд сотрудников, перевозка оборудования);

  • выплаты работникам с учётом районных коэффициентов и «северных» льгот;

  • затраты на выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (согласно статье 163 ТК РФ).

  • При этом расходы на специальные и дополнительные работы, входящие в обязанности техзаказчика, в расчете не учитываются.