Расчет стоимости изысканий в 2024 году
С конца марта 2024 года вступил в силу приказ Минстроя РФ от 09.01.2024 № 1/пр, который устанавливает новый порядок расчета стоимости работ по инженерным изысканиям, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. Документ вводит две методики расчета: для работ, по которым утверждены федеральные нормативы, и для случаев, когда такие нормативы отсутствуют. В этой статье рассмотрены ключевые аспекты нового подхода.
Состав работ
При определении стоимости инженерных изысканий учитываются два вида работ:
Основные – включают полевые, камеральные и лабораторные исследования.
Неосновные – делятся на дополнительные и специальные.
Дополнительные расходы, возникающие в процессе выполнения работ, также включаются в общую стоимость. К ним относятся:
затраты на проведение полевых работ в сложных условиях (неблагоприятная погода, горная местность, ночное время и т.д.);
расходы на транспорт (проезд сотрудников, перевозка оборудования);
выплаты работникам с учётом районных коэффициентов и «северных» льгот;
затраты на выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (согласно статье 163 ТК РФ).
При этом расходы на специальные и дополнительные работы, входящие в обязанности техзаказчика, в расчете не учитываются.