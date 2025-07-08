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Внедрение и поддержка информационно-справочных систем Техэксперт по строительству и проектированию в Челябинске и области.
Профессиональные справочные системы для руководителей и специалистов, работающих в энергетической, нефтегазовой, машиностроительной и металлургической отраслях.
Профессиональные справочные системы для руководителей и специалистов, работающих в машиностроении и конструкторских бюро.
Профессиональные справочные системы для руководителей и специалистов лабораторий и метрологических служб.
Профессиональные справочные системы для специалистов пищевой, химической, медицинской и фармацевтической промышленности.
Системы «Техэксперт» для специалистов по охране труда и безопасности на предприятии предоставляют уникальные аналитические и информационно-справочные сервисы, обеспечивающие максимально удобную и эффективную работу. Выберите интересующую вас систему и закажите бесплатную демонстрацию прямо сейчас.
Тематические продукты «Кодекс» и «Техэксперт» — надежная информационная и правовая поддержка. Каждому специалисту, в любой области деятельности.
ООО Ланвер предлагает компаниям приобрести и внедрить продукты ТехЭксперт для любой отрасли и любых специалистов. Работаем по Челябинской области и являемся официальными дистрибьюторами ТехЭксперт.
Линейка специализированных профессиональных справочных систем для сотрудников кадровых служб, юристов, бухгалтеров, а также для специалистов по государственным и муниципальным закупкам.
Помощник юриста
Судебный аналитик
Специализированная информационно-справочная система, объединяющая справочную информацию по особенностям регулирования труда медицинских работников, банк должностных инструкций по медицинским специальностям, различные виды трудовых договоров и другую информацию.
«Кодекс» предлагает ряд комплексных решений для отдельных категорий задач, связанных с доступом, обработкой, анализом и хранением больших и сверхбольших объемов документов.
Линейка специализированных профессиональных справочных систем для сотрудников кадровых служб, юристов, бухгалтеров, а также для специалистов по государственным и муниципальным закупкам.
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Поставляем специализированные системы управления нормативной технической документацией на базе «Техэксперт» и «Кодекс». На правах официального дистрибьютора разработчика оказываем услуги по интеграции СУНТД, справочных, информационно-правовых систем, их технической, информационной поддержке в Уральском ФО (на территории Челябинской области, в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Троицке).
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