08.07.2025

Постановление от 3 июля 2025 года № 1010.



По поручению Президента Правительство продолжает оказывать поддержку жителям приграничных территорий. Подписано постановление о продлении отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для граждан, проживающих на отдельных территориях Курской области.



Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 и 2025 годах. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2026 года.



Отсрочка предоставляется гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введён режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении.



По поручению Президента в приграничных регионах предусмотрен целый ряд мер поддержки, включая предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на частичную компенсацию расходов по оплате работникам времени вынужденного простоя, годовую отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для организаций, гранты на восстановление или перемещение производства, поставки автомобилей для передвижной торговли, льготы по лизингу оборудования, а также действуют свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности.



Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 4 сентября 2024 года № 1222, постановление Правительства от 7 декабря 2024 года № 1735.

Документ будет включен в систему.

Источник:

http://government.ru/docs/55524/