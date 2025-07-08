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454091, Челябинск, пл. Революции 7, офис 320
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ПРОДУКТЫ ТЕХЭКСПЕРТ И КОДЕКС
Каждому специалисту в любой области деятельности
Техэксперт Кодекс

Актуальное

ТехЭксперт: Химическая промышленность
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«Техэксперт/Кодекс Ассистент»

Продукты «Техэксперт»

Строителю, проектировщику

Внедрение и поддержка информационно-справочных систем Техэксперт по строительству и проектированию в Челябинске и области.

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Промышленность

Профессиональные справочные системы для руководителей и специалистов, работающих в энергетической, нефтегазовой, машиностроительной и металлургической отраслях.

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Инженеру-конструктору

Профессиональные справочные системы для руководителей и специалистов, работающих в машиностроении и конструкторских бюро.

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Специалисту лаборатории, метрологу

Профессиональные справочные системы для руководителей и специалистов лабораторий и метрологических служб.

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Специалисту пищевой, химической, фармацевтической промышленности

Профессиональные справочные системы для специалистов пищевой, химической, медицинской и фармацевтической промышленности.

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Охрана труда и безопасность на предприятии

Системы «Техэксперт» для специалистов по охране труда и безопасности на предприятии предоставляют уникальные аналитические и информационно-справочные сервисы, обеспечивающие максимально удобную и эффективную работу. Выберите интересующую вас систему и закажите бесплатную демонстрацию прямо сейчас.

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Топливно-энергетический комплекс

Тематические продукты «Кодекс» и «Техэксперт» — надежная информационная и правовая поддержка. Каждому специалисту, в любой области деятельности.

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Техническому специалисту

ООО Ланвер предлагает компаниям приобрести и внедрить продукты ТехЭксперт для любой отрасли и любых специалистов. Работаем по Челябинской области и являемся официальными дистрибьюторами ТехЭксперт.

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Продукты «Кодекс»

Юристу, бухгалтеру, HR-специалисту и специалисту по гос.закупкам

Линейка специализированных профессиональных справочных систем для сотрудников кадровых служб, юристов, бухгалтеров, а также для специалистов по государственным и муниципальным закупкам.

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Руководителю, юристу

Помощник юриста
Судебный аналитик

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Помощник кадровика: Эксперт

Специализированная информационно-справочная система, объединяющая справочную информацию по особенностям регулирования труда медицинских работников, банк должностных инструкций по медицинским специальностям, различные виды трудовых договоров и другую информацию.

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Работа с документами и информацией

«Кодекс» предлагает ряд комплексных решений для отдельных категорий задач, связанных с доступом, обработкой, анализом и хранением больших и сверхбольших объемов документов.

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База документов Кодекс

Линейка специализированных профессиональных справочных систем для сотрудников кадровых служб, юристов, бухгалтеров, а также для специалистов по государственным и муниципальным закупкам.

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Услуги

Поставка профессиональных справочных систем
Поиск и предоставление международных и зарубежных стандартов
Линия профессиональной поддержки "Задай вопрос эксперту"
Информационная и техническая поддержка
Информационный бюллетень Техэксперт

Поставляем специализированные системы управления нормативной технической документацией на базе «Техэксперт» и «Кодекс». На правах официального дистрибьютора разработчика оказываем услуги по интеграции СУНТД, справочных, информационно-правовых систем, их технической, информационной поддержке в Уральском ФО (на территории Челябинской области, в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Троицке).

Новости

Новости федерального законодательства
08.07.2025
08.07.2025
Важные новости месяца для бухгалтера
08.07.2025
08.07.2025
Новости технического регулирования
08.07.2025
08.07.2025
08.07.2025
Новости строительной отрасли
08.07.2025
08.07.2025
08.07.2025
Продукты Техэксперт
Продукты Кодекс
454091, Челябинск, пл. Революции 7, офис 320
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